Hayrete düşüren görüntüler! İtalya sokaklarında yasa dışı at yarışı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan İtalya sokaklarında kalabalık bir grup sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak at yarışı düzenledi.
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da ,sokağa çıkma yasağına rağmen Palermo kentinde yaklaşık 20 kişilik grup caddede at yarışı düzenledi. Görenleri hayrete düşeren görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, olaya tepki gösteren bir çok kişi Ne sosyal izolayona ne de trafik kurallarına uyuyorlar. Umarız ciddi tedbirler alınıyordur" dedi.Güvenlik güçleri tarafından el konulan Buggy ve Scooter isimli yarış atları, sağlık durumlarının kontrolü için bir tesise getirildi.Yarışın organizatörleri ve iki at sürücüsü henüz yakalanamadı.
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