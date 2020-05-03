Hollanda'da ünlü lale bahçesi kapılarını internetten açtı

03 Mayıs 2020 Pazar, 11:39

Hollanda'nın Lisse kentinde bulunan dünyaca ünlü lale bahçesi, Keukenhof'da, her yıl yaklaşık 7 milyon lale ekiliyor. Bahar aylarında lalelerin çiçek açmasıyla binlerce kişinin gezdiği bahçe, bu yıl koronavirüs salgınına yenik düştü. Bahçe yetkilileri bu rengarenk görsel şöleni 360 derece çekim tekniğiyle görüntüledi. Ziyaretçiler bu yıl çiçek açan milyonlarca laleyi, internet üzerinden geçecek.