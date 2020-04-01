İBB'den bakanlık genelgesine videolu yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yıpratmaya yönelik bir organizasyondan bahsetmişti...
Sosyal medyada paylaşılan, İBB otobüslerine çok sayıda kişinin alındığına yönelik mesajlara dikkat çeken İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Bugün önce troll hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı ‘dolu otobüs’ fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık” açıklamasını yapmıştı.
Konuyla ilgili söz konusu otobüsü kullanan belediye şoförü Ahmet Tiryaki ve Ertuğrul Arslan da İBB TV'ye konuşarak yaşananları anlatmıştı. Şoförler, sabaha karşı o saatte anormal bir kalabalığın olduğuna vurgu yapmıştı.
TANE TANE GÖSTEREREK ANLATTI
İBB Sözcüsü Murat Ongun bu kez bir video çekerek, İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrasında yarıya indirilen yolcu sayılarının bile salgını engellemek için yetersiz olduğunu aktararak İBB’yi eleştirenlere karşı çıktı.
Videoda Ongun, 50 İETT işçisiyle bir otobüse binerek yoğunluğun ne kadar fazla olduğunu ve Bakanlık genelgesiyle sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığını anlattı.
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