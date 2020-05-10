İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylar polis kamerasında

10 Mayıs 2020 Pazar, 09:24

Edinilen bilgilere göre, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gökçek'in cenazesi Kayseri'ye gönderilmek üzere yakınları tarafından morgdan teslim alınarak Sultangazi'deki Gazi Cemevi'ne götürüldü. Cenazenin Kayseri'ye gönderilmek üzere Gazi Cemevi'nden çıkartıldığı sırada terör örgütü DHKP-C yanlısı olduğu belirtilen grup ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Terör örgütü yanlıları çatılardan söktükleri kiremit ve tuğlalarla ara sokaklarda görev yapan polis ekiplerine attı. Emniyet ekipleri, saldırgan gruba müdahalede bulunarak grubu dağıttı. Yaşanan olaylar polis helikopteri tarafından saniye saniye kaydedildi.

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alına n 43 kişiden 25 tanesi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 18 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.