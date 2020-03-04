İdlib şehitlerinin helallik istedikleri görüntüler ortaya çıktı
Suriye'nin İdlib bölgesinde Suriye ordusunun saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım ile birlikte sevdiklerine selam gönderip, 'Ömer' isimli kişiden helallik istedikleri video ortaya çıktı.
İdlib'de Suriye ordusunun 27 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında şehit olan Osmaniyeli Uzman Onbaşı Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın bir grup silah arkadaşı ile birlikte çektikleri video ortaya çıktı.
Videoda şehitler Emin Yıldırım ve Batuhan Tank, görüntüyü paylaştıkları 'Ömer' isimli kişiden helallik istiyor ve 'Benim hakkım varsa helal olsun' diyor.
Şehitlerin silah arkadaşları da videoda sevdiklerine selam gönderiyor. Şehit askerlerin İdlib'e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren video, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşıldı.
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