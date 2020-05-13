İkinci dalga olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü canlı yayında açıkladı!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'nin henüz birinci dalgayı atlatamadığını söyledi. Özlü, "Güney Kore, Singapur, Çin, birinci dalgayı büyük oranda kontrol altına alıp bitirdiler. Şimdi onlarda ikinci dalga korkusu var" ifadesini kullandı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak Habertürk TV'de yayınlanan Para Gündem programında açıklamalarda bulundu.
"İkinci dalga riski var, bütün dünya bunu konuşuyor. Ama bizdeki ya da Rusya’daki durum farklı. Biz henüz birinci dalgayı atlatamadık" diyen Özlü, şöyle devam etti:
"Bizim şu an riskimiz daha ziyade birinci dalgada bir gecikme, duraklama, ya da geriye dönüş olabilir mi… Rusya’da ve Avrupa’da da durum böyle. Güney Kore, Singapur, Çin, birinci dalgayı büyük oranda kontrol altına alıp bitirdiler. Şimdi onlarda ikinci dalga korkusu var.
Şunu söylemekte yarar var. İkinci dalganın birinci dalga kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum. Çünkü biz virüsü tanıdık ve virüs karşısında daha deneyimliyiz, daha güçlüyüz. Aldığımız önlemlerin işe yaradığını gördük. Ancak etkin bir aşı bulununcaya kadar virüs hep bir yerlerde olacak ve bizi tehdit etmeye devam edecek. İkinci dalga korkusu her zaman olacak."
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