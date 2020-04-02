İmamoğlu paylaştı! Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız?

İBB Başkanı İmamoğlu Twitter hesabında "Salgının yayılmasını engellemek için kişisel olarak ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? İzleyelim, izlettirelim" notuyla paylaştığı video ile koronavirüs salgınına yönelik alınması gereken bireysel önlemleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2020 Perşembe, 14:25


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