İmamoğlu sokağa çıkma yasağına ilişkin tedbirleri tek tek sıraladı!

11 Nisan 2020 Cumartesi, 13:12

İçişleri Bakanlığı’nın 31 ildeki sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir değerlendirmede bulundu.



İmamoğlu açıklamasında, “Otobüsler 06.00/09.00 ve 17.00 /19.00 arası Metrobüs 06.00/09.00 ve 16.00/20.00 arası çalışıyor. Metro hatları durduruldu. 775 bin Halk Ekmek ve 40 bin damacana Hamidiye Su üretildi.” bilgisini paylaştı.



İmamoğlu, destek hizmetlerine devam edildiğini belirterek, "Zabıtamız ve itfaiyemiz rutin işlerine devam etmekte ve tetikte beklemekte. Gelebilecek tüm fazlalık taleplere karşı bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Hayvan bakım evlerimiz de görevlerini sürdürmektedir" dedi.

