İmamoğlu söz verdi: 23 Nisan bayramımızı mutlaka kutlayacağız

21 Nisan 2020 Salı, 13:34

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından, Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirler çerçevesinde, eski yıllarda olduğu gibi kutlanamayacak olan 23 Nisan etkinlikleri ile ilgili mesaj yayınladı. “Gönül isterdi ki İstanbul’un meydanlarında 23 Nisan bayramımızı doya doya kutlayalım” diyen İmamoğlu, salgın atlatıldıktan sonra, dünyanın tek çocuk bayramını, İstanbul’da kutlanacağının sözünü verdi.

ÜZERİNİZDE BAYRAĞIMIZIN O AL RENGİ OLSUN

İmamoğlu ; “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’mızı hep birlikte kutlayacağız. Gönül isterdi ki doya doya coşkuyla, dünyanın tek çocuk bayramını İstanbul’un hem sokaklarında hem meydanlarında, geleceğimiz olan çocuklarımızla kutlayalım. Biz her şeye rağmen bütün coşkumuzla, 23 Nisan’ı kutlayacağız. Saat 21:00’da tüm Türkiye’de 83 milyon insanımızla doya doya İstiklal Marşı’mızı okuyacağız. Marşımızı okurken sizden bir dileğim var. Üzerinizde bayrağımızın o al rengi olsun. İnşallah şu Korona sürecini hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra, İstanbul’umuzda mutlaka ve mutlaka milletimizin büyük meclisinin yıl dönümünü, hem de çocuklarımızın güzel bayramını hep birlikte kutlama sözünü veriyorum.”

İBB’YE BAŞVURANLARIN SAYISI 560 BİNE ULAŞTI

İmamoğlu, mesajında ayrıca bu hafta itibariyle Ramazan Ayı’na girileceğini de hatırlatarak, “Ramazan, aydınlanma ayıdır. Aynı zamanda paylaşmanın en üst seviyede hissedildiği bir aydır. İhtiyaç sahibi insanlarımıza bir şey göndermek istediğinizde en güvenilir elin İBB olduğunu unutmayın” dedi.

İmamoğlu ; “Bu hafta Ramazan Ayı’na giriyoruz. 23 Nisan’ın gecesi ilk sahur. Ramazan, aydınlanma ayıdır. Aynı zamanda paylaşmanın en üst seviyede hissedildiği bir aydır. Zor günler yaşıyoruz. İşsiz sayısı artıyor. Ne yazık ki toplumun günlük emek parasını kazanan insanlarımızın ciddi sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Bu manada hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza her gün yardımlarımızı iletiyoruz. Sosyal yardımlarımızı arttırdık. Sizin en güvenilir kurumlarınızdan birisi de belediyelerimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Varlıklı insanlarımız, ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardımlarını ulaştırmak istediklerinde biz, en güvenilir kurumlarınızdan birisiyiz. Bugün itibariyle, yardım almak için İBB’ye başvuranların sayısı 560 bine ulaştı. 230 bin insanımız zaten bizden sosyal yardım alıyordu. Yardım alanları aile kabul ettiğinizde bu 3 milyon insan yapıyor. İhtiyaç sahibi insanlarımıza bir şey göndermek istediğinizde en güvenilir elin İBB olduğunu unutmayın. Bizi her konuda arayabileceğiniz gibi bağış yapmak istediğinizde de arayabilirsiniz.”



İMAMOĞLU: İSTANBUL’A HİZMET KUTSALLIK İÇERİR

İGDAŞ’ın Esenyurt tesislerinde çalışanlarla buluşan İmamoğlu, “İnsanların evlerinde mutlu ve güvende olmalarını sağlamakta İGDAŞ ekibimizin de büyük bir katkısı var. İstanbul’a hizmet, bir kutsallık içerir ama böyle bir dönemde hizmet etme, sorumluluk alma elbette her arkadaşım adına unutulmayacak bir an” dedi.

İGDAŞ’ın Esenyurt tesislerinde çalışanlarla buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İnsanların evlerinde mutlu ve güvende olmalarını sağlamakta İGDAŞ ekibimizin de büyük bir katkısı var. İstanbul’a hizmet, bir kutsallık içerir ama böyle bir dönemde hizmet etme, sorumluluk alma elbette her arkadaşım adına unutulmayacak bir an” dedi.

İmamoğlu, salgın sürecinde kesintisiz hizmet sunan kurum çalışanlarına yaptığı moral ziyaretlerini İGDAŞ ile devam ettirdi. İGDAŞ’ın Esenyurt’taki tesislerinde çalışanlarla bir araya gelen İmamoğlu’na, danışmanları İBB Sözcüsü Murat Ongun ile Ertan Yıldız da eşlik etti. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, birlikte tesisleri gezdiği İmamoğlu’na çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kesintisiz hizmet gerektiren alanlarımızdan birisi de gaz dağıtımımız. İGDAŞ’tayız, Genel Müdür’ümüz ve çalışanlarımızla beraber. Güzel hizmetlerini yerinde görmek, onlarla omuz omuza olduğumuzu göstermek istedik. Minnet duygularımızı iletiyoruz. İnsanların yoğun bir şekilde evlerinde olduğu bir dönemdeyiz. Bundan dolayı gaz tüketimimiz epeyce artmış durumda. Dolayısıyla hizmetlerin de kesintisiz olması, insanların evlerinde mutlu ve güvende olmalarını sağlamakta İGDAŞ ekibimizin de büyük bir katkısı var. Tüm birimlerimizin bu olağanüstü çabasını görüyorum, hissediyorum. Zaten İstanbul’a hizmet, bir kutsallık içerir ama böyle bir dönemde hizmet etme, sorumluluk alma elbette her arkadaşım adına unutulmayacak bir an. O vefalı ve elinden gelenin en iyisini yapma gayretiyle yürüttükleri bu süreçte kendilerine teşekkür ediyorum. Her şeyden önce sağlık diliyorum bütün çalışanlarımıza, ailelerine, bütün insanlığa.”