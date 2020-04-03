İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'bağış' resti!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'li belediyelerin dayanışma kampanyasına ilişkin olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Kendilerini devletin üstünde görenlere milletimiz hak ettiği cevabı verecektir" açıklamasına rest çekti.
İmamoğlu İBB'nin ihtiyaç sahipleri için hazırladığı yardım paketlerinin nasıl hazırlandığını canlı yayında anlattı.
İmamoğlu şunları kaydetti:
Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anayasa'nın öngördüğü şekliyle devletin ta kendisidir. Devlet eliyle insanlarına katkı sunma konusunda kimsenin fetvasına da ihtiyacı yoktur. İBB 16 milyon insanın kurumu. Zor günlerde vicdana, ahlaka en uygun şekilde sizin sıcacık eliniz olacak.
İMAMOĞLU TWİTTER'DAN DUYURDU
Öte yandan İmamoğlu sosyal medya hesabından "Sizlerden gelen ayni katkılar, bağışlar ve belediyemizin temin ettiği yardım paketleri hazır. Önümüzdeki hafta İBB olarak, 500 bin koli yardım paketini yola çıkmaya hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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