İmamoğlu’nun Gezegen Mehmet’e verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi kanalı için hazırlanan 'Zor Sor' programında Gezegen Mehmet'in HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YouTube kanalı için hazırlanan ‘Zor Sor’ programının bu haftaki konuğu radyo programcısı ve yazar Mehmet Akbay’dı.
Radyo dünyasında bilinen adıyla Gezegen Mehmet corona virüsünden, depreme, Kanal İstanbul’dan hükümetle ilişkilerine kadar pek çok soruyu Ekrem İmamoğlu’na yöneltti.
Tamamı YouTube’de yayınlanan programda, Gezegen Mehmet’in HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna Ekrem İmamoğlu’nun verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
İşte Gezegen Mehmet sorusu ve İmamoğlu’nun gündem olan yanıtı:
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