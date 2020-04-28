İngiltere'de canlı yayında yemek yaparken havluyu ateşe verdi
Dünyaca ünlü İngiliz şef John Torode, canlı yayında yemek yaparken kazayla havluyu ateşe verdi.
Dünyaca ünlü İngiliz şef John Torode, canlı yayında yemek yaparken kazayla havluyu ateşe verdi. Sabah programı sunucuları canlı yayında çığlık atarken, programa evinin mutfağından katılan şefi uyardı.İngiltere'de ulusal bir kanalda yayınlanan sabah programında yangın çıktı.
Dünyaca ünlü şef John Torode, evinin mutfağından katıldığı sabah programında yemek yapmaya başladı. Kazayla elindeki havluyu ocağın yanında unutunca, havlu alev almaya başladı
PROGRAM SUNUCULARI PANİK OLDU
Havlunun aniden alev alması sonucu canlı yayında bulunan program sunucuları Holly Willoughby (39) ve Phillip Schofield (57) bağırarak ünlü şefi uyardı. Program sunucuları "John! Havlu alev aldı! Arkanda, arkanda John!" sözleriyle bağırarak uyardı.
İTFAİYE UYARI MESAJI YAYINLADI
Şef Torode, hemen arkasını dönerek yanan havluyu söndürdü. Springbourne İtfaiyesi sosyal medyadan mesaj yayınlayarak "Mutfak havlunuzu ocağın kenarında bırakmayın lütfen. Kazalar herkesin başına gelebilir, profesyonel şef dahil" dedi.
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