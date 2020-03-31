İngiltere’de inanılmaz görüntü! Virüs bulaştırmak için eline tükürüp kapı kollarına sürdü

31 Mart 2020 Salı, 13:34

İngiltere’de geçtiğimiz hafta polis ve sağlık çalışanlarının üzerine bilerek öksürenlere iki yıla kadar hapis cezası verileceği açıklanmıştı. Ancak halka yapılacak bu tür bir eylemin terör kanunları çerçevesinde değerlendirilebileceği ve en üst seviyeden müebbet hapis cezasıyla cezalandırılabileceği ifade ediliyor.

Bazı kullanıcılar olayın İngiltere’de olmadığını videodaki adamın aksanının İngiliz aksanı olmadığını iddia ederken, bazı kullanıcılar ise videonun kurmaca olduğunu iddia etti.



Kaynak: Londragündem.com