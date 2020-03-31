İngiltere’de inanılmaz görüntü! Virüs bulaştırmak için eline tükürüp kapı kollarına sürdü
İngiltere’de sosyal medyada dolaşan bir video büyük yankı uyandırdı. Nerede çekildiği belli olmayan videoda bir adam, güvenlik kamerası görüntülerini izlerken gördüklerini korkuyla anlatıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir adamın gece yarısı park etmiş arabaların arasında dolaştığı ve eline tükürerek araçların kapı kollarına sürdüğü görülüyor. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen adam gördükleri karşısında tepkisini dile getiriyor.
İngiltere’de geçtiğimiz hafta polis ve sağlık çalışanlarının üzerine bilerek öksürenlere iki yıla kadar hapis cezası verileceği açıklanmıştı. Ancak halka yapılacak bu tür bir eylemin terör kanunları çerçevesinde değerlendirilebileceği ve en üst seviyeden müebbet hapis cezasıyla cezalandırılabileceği ifade ediliyor.
Bazı kullanıcılar olayın İngiltere’de olmadığını videodaki adamın aksanının İngiliz aksanı olmadığını iddia ederken, bazı kullanıcılar ise videonun kurmaca olduğunu iddia etti.
Kaynak: Londragündem.com
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