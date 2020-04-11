İngiltere’de kalan Türkler çektikleri video ile yardım istedi

11 Nisan 2020 Cumartesi, 18:34

"Sesimizi duyun” çağrısında bulunan yurttaşlar zor durumda olduklarını ve muhatap bulamadıklarını belirtip biran önce yardım elinin uzanmasını istiyor.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İngiltere’de mahsur kalan Türk vatandaşları, seslerini duyurmak için bir video yayınladı. Günlerdir sosyal medyada mesajlar paylaşıp yardım isteyen vatandaşlar son çare olarak yetkililere bir video ile seslenip yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Londra Gündem'de yer alan habere göre, Videoda Britanya’da kalan öğrenci, turist, iş yapmak için gelenden, ev hanımına hatta küçük çocuklara kadar pek çok yaş grubundan vatandaş, “Sesimizi duyun” çağrısında bulundu. Zor durumda olduklarını ve muhatap bulamadıklarını belirten vatandaşlar biran önce yardım elinin uzanmasını istiyor.

Videoda vatandaşlar, “Buradaki sağlık sistemi bizi kapsamıyor, kendimizi güvende hissetmiyoruz, evde kalamıyoruz çünkü evimiz yok, maddi manevi çok yorulduk” diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.