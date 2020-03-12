İran çekirge istilasına uğradı! Milyonlarca çekirgenin Türkiye'ye gelme ihtimali gündemde

12 Mart 2020 Perşembe, 20:25

Son yıllarda etkisini artıran küresel ısınmanın yarattığı en büyük tahribatlardan biri de besin sıkıntısı çeken canlıların toplu göç hareketleri; çekirge istilaları da aynı çıkış noktasına sahip. Geçtiğimiz aylarda Afrika’da artan çekirge hareketlerinin Asya’nın içlerine kadar uzanması bekleniyor. Geçen yıllarda, özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde, yine iklim değişikliğinden kaynaklı olarak görülen küçük çaplı bazı çekirge istilalarından dolayı, Türkiye’nin de daha büyük bir istilaya maruz kalabileceği öngörülüyor. Söz konusu istilaların bugün İran ve Irak’ta görülmesi, uzmanların bu konuda peş peşe önlem çağrıları yapmasına sebep oldu. Bu tarz büyük bir istila ülkemiz ve diğer bölge ülkelerinde büyük kıtlıklara sebep olabilir.

İSTİLA KARARINI NEDEN ALIRLAR?

Literatürde 'çekirge vebası' olarak anılan göçmen çekirge istilaları son derece yıkıcı birer doğal afettir. Bu istilalar tarih boyunca insanları korkutmuş ve bu sebeple çekirgelere birçok kültürde saygı duyulmuştur. Çekirgeler, günümüzde dünyanın değişik bölgelerinde gerçekleştirdikleri yıkıcı istilalarla karmaşa yaratmaya devam etmektedirler.

National Geographic'e göre, göçmen çekirgeler, bir çekirge alt türü olmaları sebebiyle diğer çekirge türleriyle benzer bir görünüme sahiplerdir, ancak davranış biçimleri diğer çekirge türlerinden tamamen farklıdır. Örneğin 'sosyal evre' adı verilen bir toplu davranış evresine sahiptirler. Çevresel koşullar kötüleşip yeşil bitkiler tükendiğinde, hareketli ve yırtıcı sürüler halinde toplanıp harekete geçebilirler.

NE KADAR YIKICI OLABİLİRLER?

Çekirge sürüleri, mahsulleri tahrip ederek büyük tarımsal hasara ve bunun eşlik ettiği sefalet ve kıtlıklara neden olabilirler. Çekirge istilaları dünyanın birçok yerinde görülmekle birlikte bugün Afrika'nın tarım bölgelerinde en yıkıcı olanlarına rastlamak mümkündür. Çöl çekirgeleri (Schistocerca gregaria) bu anlamda oldukça kötü bir şöhrete sahiptir.

TÜM ÇEKİRGELER BİR ARADA NE KADAR ALAN KAPLAR?

Çekirgeler Afrika, Orta Doğu ve Asya'da bulunan 60 ülkede yaşarlar ve hepsi bir araya geldikleri takdirde Dünya'nın sahip olduğu kara yüzeyinin beşte birini kaplayabilirler. Çöl çekirgesi istilaları, dünyada yaşayan her on insandan birinin ekonomik koşullarını tehdit edebilir.

BİR ÇEKİRGE SÜRÜSÜ NE KADAR BİTKİ TÜKETEBİLİR?

Bir çöl çekirgesi sürüsü 740 kilometrekarelik bir alana yayılabilir ve ortalama 40 ila 80 milyon çekirgeyi 1 kilometreye yakın bir alana toplayabilir. Her göçmen çekirge, gün içinde ağırlığınca bitki yiyebilir, bu nedenle bu büyüklükteki bir sürü her gün 190 kilogramdan fazla bitki yiyecektir.

TOPLAMDA NE KADAR MESAFE KAT EDEBİLİRLER?

Göçmen çekirge sürüleri daima hareket halindedir ve bu hareket geniş mesafeleri kapsayabilir. 1954'te Afrika'dan Büyük Britanya'ya, 1988'de ise Batı Afrika'dan, Atlas Okyanusunu aşarak Karayiplere uçan bir başka sürü tespit edilmiştir.

ÇEKİRGELER HAKKINDA BİLİNMEYENLER

- Bir sürüde 80 milyon kadar çekirge olabilir

- Çekirge sürüleri önlerine çıkan her şeyi yer

- Yiyecekleri tükendiğinde adeta birer yamyama dönüşürler

- Antik Mısır mezarlarında tasvir edilmişlerdir

- Yatay hareket eden tırtıklı bir çene yapısına sahiptirler

- Sağanak yağmurlar yavruların yumurtadan çıkmasına sebep olur

- Omurgasızlar sınıfından otobur böceklerdir

- Ömürleri bir kaç aydır