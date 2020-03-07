İran'da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor
İran’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin cesetleri böyle gömülüyor.
İran’da koronavirüs 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak koronavirüs kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor.
İran’da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.
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