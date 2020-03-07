İran'da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor

07 Mart 2020 Cumartesi, 15:59

İran’da koronavirüs 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak koronavirüs kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor.

İran’da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.