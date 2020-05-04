İş bulmak ümidiyle gittiği İŞKUR önünde evden getirdiği termosla çay satmaya çalıştı
Koronavirüs sürecinde işsiz kalan bir baba, iş bulmak ümidiyle gittiği İŞKUR önünde evden getirdiği termosla çay satmaya çalıştı.
Ankara'da iş bulmak için gittiği İŞKUR önünde 'kalabalık olur' diyerek evde demleyip termosla getirdiği çayı satmaya çalışan 45 yaşındaki Yusuf Derin, "En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi. Evde termosum vardı çayı demledim..." dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı.
HEM İŞ ARADI HEM ÇAY SATTI
FOX TV Ana Haber'de yayınlanan görüntülerde, Ankara'da İŞKUR önünde 'kalabalık olur' diyerek bir yandan iş arayan bir yandan da evde demleyip termosla getirdiği çayı satmaya çalışan 45 yaşındaki Yusuf Derin, "En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi. Evde termosum vardı çayı demledim...." dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.
İşsiz babanın gözyaşları yandaş medyada çizilen tablonun aksine sokakta yaşanan geçim sıkıntısının hangi boyutlarda olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu.
MANSUR YAVAŞ DESTEK ÇIKTI
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Yusuf Demir'e Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yardımda bulunulacağını açıkladı. Demir, Mansur Yavaş'ın talimatıyla Yusuf Demir'e destek sağlanacağını ifade etti.
Video Haberler
- Siverek’te trafikte solladığı için öldürüldü
- İş beklerken bir yandan da çay satmaya çalıştı
- Canlı yayında koronavirüse yakalandığını söyledi
- Ekmek kuyruğunda birbirlerine girdiler
- Öğrenciyle diyaloğu konferansa damga vurdu!
- Uzmanından '7'nin üzerinde deprem ve tsunami' uyarısı
- Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi!
- İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi
- İstanbul'da korku dolu anlar! Binayı boşalttılar
- Aşı tutarsa yöre halkına 10 milyon TL'lik ek kazanç