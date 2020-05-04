İş bulmak ümidiyle gittiği İŞKUR önünde evden getirdiği termosla çay satmaya çalıştı

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 23:30

Ankara'da iş bulmak için gittiği İŞKUR önünde 'kalabalık olur' diyerek evde demleyip termosla getirdiği çayı satmaya çalışan 45 yaşındaki Yusuf Derin, "En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi. Evde termosum vardı çayı demledim..." dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

HEM İŞ ARADI HEM ÇAY SATTI

FOX TV Ana Haber'de yayınlanan görüntülerde, Ankara'da İŞKUR önünde 'kalabalık olur' diyerek bir yandan iş arayan bir yandan da evde demleyip termosla getirdiği çayı satmaya çalışan 45 yaşındaki Yusuf Derin, "En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi. Evde termosum vardı çayı demledim...." dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

İşsiz babanın gözyaşları yandaş medyada çizilen tablonun aksine sokakta yaşanan geçim sıkıntısının hangi boyutlarda olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu.

MANSUR YAVAŞ DESTEK ÇIKTI

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Yusuf Demir'e Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yardımda bulunulacağını açıkladı. Demir, Mansur Yavaş'ın talimatıyla Yusuf Demir'e destek sağlanacağını ifade etti.