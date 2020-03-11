İşçi servisi kaza yaptı: 18 yaralı
Şanlıurfa’da iki işçi servisinin kaza yapması sonucu 18 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun 7'nci kilometresi, Akçakale çevreyolu köprülü kavşağı altında yaşandı. İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikaya işçi götüren Bayram B.’nin kullandığı 51 KM 122 plakalı midibüs, Sinan A.’nın kullandığı 63 S 6354 plakalı minibüse seyir halindeyken arkadan çarptı.
Kontrolden çıkan minibüs, Akçakale çevreyolu köprüsünün viyadüğüne çaptı. Kazada her iki araçta bulunan 18 işçi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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