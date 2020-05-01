İşçinin sesinden beğeni toplayan 1 Mayıs marşı

İskelede sıva yaparken 1 Mayıs Marşı söyleyen işçinin videosu sosyal medyada beğeni topladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2020 Cuma, 11:44

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bir yandan sıva yapıp bir yandan da marş söyleyen işçinin videosu sosyal  medyada beğeni topladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin videoyu, "Şu güzel sese, mücevher gibi parlak cevahire bak...

1 Mayıs... Emeğin, işçinin, kalbi soldan, insanlıktan, eşitlikten yana atanların bayramı. Kutlu olsun!" mesajıyla paylaştı.

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