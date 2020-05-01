İşçinin sesinden beğeni toplayan 1 Mayıs marşı

01 Mayıs 2020 Cuma, 11:44

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bir yandan sıva yapıp bir yandan da marş söyleyen işçinin videosu sosyal medyada beğeni topladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin videoyu, "Şu güzel sese, mücevher gibi parlak cevahire bak...

1 Mayıs... Emeğin, işçinin, kalbi soldan, insanlıktan, eşitlikten yana atanların bayramı. Kutlu olsun!" mesajıyla paylaştı.