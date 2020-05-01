İşçinin sesinden beğeni toplayan 1 Mayıs marşı
İskelede sıva yaparken 1 Mayıs Marşı söyleyen işçinin videosu sosyal medyada beğeni topladı.
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bir yandan sıva yapıp bir yandan da marş söyleyen işçinin videosu sosyal medyada beğeni topladı.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin videoyu, "Şu güzel sese, mücevher gibi parlak cevahire bak...
1 Mayıs... Emeğin, işçinin, kalbi soldan, insanlıktan, eşitlikten yana atanların bayramı. Kutlu olsun!" mesajıyla paylaştı.
Video Haberler
- Meltem Cumbul'dan 1 Mayıs mesajı
- Kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı!
- Millet güzel delirdi gerçekten notuyla paylaşıldı!
- Yunanistan'da 'sosyal mesafeli' 1 Mayıs kutlaması
- İtalya'da ezan sesi polis aracından böyle yükseldi
- Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajı
- Türkiye'den yardım isteyen gurbetçi İsviçre basınında!
- Görenler şaşkına döndü! Marmara Denizi'nin rengi değişti
- Denize düşen köpeği kurtardılar
- Metrelerce yükseklikte korku dolu anlar!