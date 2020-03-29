İsmail Saymaz Akit'i böyle ti'ye aldı
Gazeteci İsmail Saymaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine koronavirüs sağlık kiti gönderilmediğini duyuran Yeni Akit gazetesi hakkında çektiği video sosyal medyada çok konuşuldu
Gazeteci İsmail Saymaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine koronavirüs sağlık kiti gönderilmediğini duyuran Yeni Akit gazetesi hakkında çektiği video sosyal medyada çok konuşuldu.
Saymaz, paylaşımında “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akit gazetesine sağlık kiti göndermemiş. Bence çok hatalı davranmış. Akit’in binasında virüs ve mikrop çıkma ihtimali çok yüksek. Mansur Yavaş, Akit’in binasını ilaçla dezenfekte edip karantinaya almalıydı” ifadelerini kullandı.
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