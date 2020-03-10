İsmail Saymaz ile Doğu Perinçek canlı yayında birbirine girdi!

10 Mart 2020 Salı, 09:56

Gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme getirdiği Kürtlerle ilgili maddenin ayrılıkçı olmadığı aksine bütünleştirici bir teklif olduğunu söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “federasyon” teklifiyle ilgili geçmişte hata yaptığını ancak bu hatadan döndüklerini söyledi.

AKP’nin geçmişte bugün de CHP'nin aynı hatayı tekrarladığını söyleyen Perinçek, Saymaz'ı provokatörlükle suçladı. Saymaz gibi isimlerin televizyonlara çıkarılmaması gerektiğini söylemesi üzerine müdahale moderatör Ercan Gürses'ten geldi. Gürses, Perinçek'e bu şekilde ithamlarda bulunmaması gerektiğini söyledi.