İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu metroda, virüslerden nasıl korunulur anlattı
"Kendimizi korumak için birbirimizi korumamız lazım" açıklamasında bulunan İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu, metroda koronavirüs dahil tüm mikroplardan nasıl korunulur konulu gösterimlerde bulundu.
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