İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu vapurda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı

11 Mart 2020 Çarşamba, 15:04

Salgın hastalıklardan nasıl korunabiliriz, maske kullanmalı mıyız, öksürürken ya da hapşırırken nelere dikkat etmeliyiz? İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu, farkındalık yaratmak için metrodan sonra bu kez de İBB Şehir Hatları vapurunda koronavirüsten korunma yöntemlerini anlattı.