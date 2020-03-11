İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu vapurda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu, farkındalık yaratmak için metrodan sonra bu kez de İBB Şehir Hatları vapurunda koronavirüsten korunma yöntemlerini anlattı.
Salgın hastalıklardan nasıl korunabiliriz, maske kullanmalı mıyız, öksürürken ya da hapşırırken nelere dikkat etmeliyiz? İstanbul Gönüllüleri Doktorlar Grubu, farkındalık yaratmak için metrodan sonra bu kez de İBB Şehir Hatları vapurunda koronavirüsten korunma yöntemlerini anlattı.
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