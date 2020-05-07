İstanbul’da bekçiye saldıran şüpheli bacağından vuruldu!
Arnavutköy'de fırın önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için görev yapan bekçi, şüphelendiği bir araçtaki kişilerin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerden biri kimliğini vermek istemeyerek mahalle bekçisini elinden yaraladı. Bekçi, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi caddesinde saat 19.45 sıralarında fırın önlerinde yoğunluk olmaması için çalışma yapan çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi.
Araçtaki şüphelilerden Yüksel D. (34) mahalle bekçisine “Sen benim kimliğimi alamazsın” diyerek yerde bulunan sopayla saldırdı.
Mahalle bekçisi elinden yaralanırken, bekçi tabancasıyla şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
ŞÜPHELİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yaralanan şüpheli ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Araçta bulunan diğer şüpheli Orhan D. ise hastanenin önünde yakalanarak gözaltına alındı.
İKİ ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYDI VAR
Şüphelilerden Orhan D.’nin uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve dolandırıcılıktan suç kaydı olduğu öğrenilirken, Yüksel D.’nin kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve nitelikli yağma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
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