İstanbul’da bu sabah: İşe gidenler yollardaydı
30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte İstanbul’da yaşayan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldu. Hareketlenen yaya ve araç trafiği havadan görüntülendi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Nisan ile 19 Nisan arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 48 saat süren kısıtlama, gece saat 00.00’da son buldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabahın erken saatlerinde saatlerinde yola koyuldu.
D-100 karayolu Ankara ve Edirne yönünde araç trafiğinin oluştuğu gözlendi. Sabah saatlerinde vatandaşların tercih ettiği Cevizlibağ ve Mecidiyeköy gibi metrobüs istasyonları da kameralara yansıdı. Vatandaşların maske ve eldiven kullanımına özen göstermesi dikkat çekti.
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