İstanbul’da hareketli sabah! Yeşil alanda kahvaltı yaparken vuruldu
Beşiktaş'ta yol kenarındaki yeşil alanda kahvaltı yapan bir adam, nereden geldiğini bilmediği kurşunla ayağından vuruldu. Polisi arayarak durumu bildiren adamın nasıl ve neden vurulduğu araştırılıyor.
Sabah 06.00’da Balmumcu Mahallesi E-5 Karayolu kenarında meydana gelen olay şöyle gelişti:
KURŞUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMİYOR
Yeşil alanda kahvaltı yapan Bekir Yılmaz, nereden geldiğini bilmediği bir silah sesi duydu. Ayağından vurulan Yılmaz, polise haber aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yapılan müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yılmaz’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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