İstanbul'da kasiyer genç kadına saldırı!

14 Mayıs 2020 Perşembe, 16:29

Güngören Haznedar Mahallesi Meriç Sokak'taki olay geçtiğimiz gün meydana geldi. Kasiyer genç kadın, evine gitmek üzere marketten çıktı. İddiaya göre madde bağımlığı olduğu belirtilen Cihan A. genç kızın yolunu kesti. Sözlü saldırı sonrası genç kadın markete döndü. Eline taş alan saldırgan marketin camını kırdı. Çevredekiler araya girerek saldırganı uzaklaştırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.