İstanbul’da lüks rezidansta art arda silah sesleri! Polis alarma geçti

04 Mart 2020 Çarşamba, 10:10

Olay, saat 21.30 sıralarında Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi Alzambak Sokak’ta bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden rezidansın giriş kapısında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve gruplar silahlara sarıldı. Peş peşe havaya ateş açan grupta herhangi bir yaralanma olmazken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayda ilgisi olduğunu düşünülen bir kişiyi gözaltına alırken diğer kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de geldiği olay yerinde önce çevre güvenliği alındı, sonrasında ise Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili tüm delilleri topladı.

Polis ekipleriyle birlikte kısa sürede olay yerine gelen basın mensuplarının çekim yapmasını engellemek isteyen özel güvenlik personeli ise muhabirleri uzaklaştırmak istedi.

“4-5 EL POMPALI SESİ DUYULDU”

Olay anında rezidansta bulunan bir kişi yaşanan korku dolu anları anlattı. Görgü tanığı, “Dışarıya çıktık bir baktık kalabalık vardı. Önce dört beş el pompalı sesi geldi sonra silah sesleri geldi. Olay nedir bilmiyoruz, silah sesini duyduk dışarıya çıktık” ifadelerini kullandı.