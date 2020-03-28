İstanbul'da metro ve tramvaylarda sosyal mesafe önlemi

28 Mart 2020 Cumartesi, 10:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, koronavirüse karşı aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi.

BİR KOLTUK BOŞ BIRAKARAK OTURMAYA YÖNLENDİRME...

Ülkemizde henüz vaka görülmemişken istasyon ve araçlarda dezenfenkte çalışmalarına başlayan şirket, yolcularına seyahat esnasında sosyal mesafeyi korumasını hatırlatmak amacıyla metro ve tramvaylarda koltuklara etiketler yerleştirdi. Yolcuların birer koltuk boş bırakarak oturmaya yönlendirildiği etiketlerde “Sosyal mesafenizi koruyunuz! Bu koltuğu boş bırakınız!” uyarısı yer alıyor.

“TRENLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 20-25 SEVİYELERİNDE"

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, olası bir bulaşma riskini azaltmak amacıyla yolculara sosyal mesafeyi koruyarak birer koltuk boşluk bırakarak oturmalarını hatırlatmak için etiketle bilgilendirme uygulamasını başlattıklarını söyledi. Trenlerin toplam doluluğunu da belli bir seviyenin altında tuttukları bilgisini veren Özgür Soy, “Şu anda trenlerin doluluğu yaklaşık yüzde 20-25’lerde. Bu oranı da koruyoruz ki insanların sosyal mesafeyi korumasına yardımcı olalım” dedi.

“YOLCU YOĞUNLUĞU YÜZDE 90 KADAR AZALDI"

25 Mart 2020 Çarşamba günü akşam saatlerinde istasyon ve trenleri gezen Genel Müdür Soy, Taksim istasyonunda yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Taksim istasyonundayız ve burası bizim en yoğun istasyonlarımızdan bir tanesi. Şu anda saat 17:42. Normalde bu saatlerde 1 saat içerisinde 5000’e yakın yolcu hareketi oluyor buradan. Şu anda bu sayı 500’e kadar indi. Yolcu yoğunluğu yüzde 90 kadar azaldığı halde biz hatlara göre yaklaşık yüzde 15 ila 20 arasında azaltmalar yaptık ama yüzde 95’lerde olan trenler şu anda yüzde 20 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Halkımızın rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamaya çalışıyoruz.”

YOLCU SAYISINDA YÜZDE 90'A YAKIN DÜŞÜŞ...

İstanbullular’ın mecbur kalmadıkça sokağa çıkmaması nedeniyle günde 2 milyondan fazla yolcu taşıyan metro ve tramvaylarda yolcu sayılarında yüzde 90 civarında düşüş yaşandı. Yolcu sayılarındaki azalma araç içlerinde sosyal mesafeyi korumaya olanak sağlıyor.

Bugüne kadar Metro İstanbul’un koronavirüs salgını dolayısıyla yolcuları için aldığı önlemler şöyle:

•Tüm araçların iç alanları ile istasyonlarda bulunan turnike, biletmatik, asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant, sabit merdiven trabzanları ve oturma alanları dahil olmak üzere, yolcu ve çalışanların temas ettiği her türlü ekipman ve yüzey 30 gün etkili dezenfektan maddeler ile dezenfekte edildi. Kullanılan dezenfektan sisleme yöntemi ile uygulanmış olup, insan sağlığına zarar vermeyen anti-allerjen ve anti-mikrobik maddeler içermektedir.

•Yurt içi ve yurt dışı toplu taşıma işletmelerinin eylem planları ve Covid-19 uygulamaları incelenerek mevcut uygulamalar değerlendirildi.

•Yolcuların üzerindeki psikolojik baskının azaltılabilmesi ve doğru bilgilendirilebilmeleri amacıyla dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları ile ilgili film ve görseller hazırlandı. Bu çalışmalar araç ve istasyonlarda yer alan dijital ekranlar ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

•Yolculuk esnasında rahatsızlanan, sağlık kuruluşuna gitmesi gereken ya da sağlık desteği talep eden yolcular için maske teminine başlandı.

•Yolcu sayılarındaki düşüşlere rağmen, İBB kararları uyarınca seferlerin yolcuları mağdur etmeyecek şekilde devam ettirilmesi kararı alındı.

•İkinci bir karara kadar Gece Metrosu seferlerine ara verildi.

•Çoğunlukla turistik amaçlı seyahat için kullanılan ve yolcu sayılarında %90 oranında düşüş yaşanan TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları geçici bir süre ile işletmeye kapatıldı.

•Sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanımı ile ilgili karar uygulamaya alındı.

•Raylı sistem araçlarında yolculara “Sosyal Mesafeni Koru” uyarısı yapılması amacı ile birer koltuk ara bırakarak oturulması uyarılı çıkartmalar araçlara uygulanmaya başlandı.