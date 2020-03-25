İstanbul'da minibüsle yolculukta skandal görüntüler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ve çalışanların izne çıkması ya da evden çalışması sonrası otobüs seferlerinin azalması minibüs hatlarında yoğunluğa neden oluyor. Gebze-Harem hattında çalışan bir minibüste çekilen görüntülerde vatandaşların sıkış tıkış yolculuk ettiği görülüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan ‘Evde kalın’ uyarılarına rağmen vatandalar sokağa çıkmaya devam ediyor. Okulların tatil olması ve birçok vatandaşın izne çıkması ya da evlerinde çalışmaya devam etmesi sonrası otobüs seferlerinin azalması minibüs hatlarında yoğunluğa neden oldu.Gebze-Harem hattında bir minibüste çekilen görüntülerde vatandaşların sıkış tıkış yolculuk ettiği görüldü.
Koronavirüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuluyor.Vatandaşların bir kısmı “Evde kalın” uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor.
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