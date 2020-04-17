İstanbul'da Sahra Hastanesi için ağaç katliamı böyle görüntülendi

17 Nisan 2020 Cuma, 09:45

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıkladığı iki sahra hastanesinde biri Sancaktepe'de yapılıyor. Hastanenin helikopter pisti olarak kullanılan alana yapılacağı belirtilmişti ancak "Kuzey Ormanları Savunması" grubunun Twitter hesabından yayınlanan görüntülerde bölgedeki ağaçların bir kısmının kesildiği, hastane inşaatının çalışmasının ormanlık alana yapıldığı görüldü.

Sancaktepe'de Sarıgazi mahallesine inşa edilen hastanenin beton dökme çalışmaları da 13 Nisan'da başladı. Hastanenin önceden helikopter pisti olarak kullanılan alanın bir kısmına yapılacağı belirtildi. Hastane yapılacağı açıklanan yerden çekilen görüntülerde bölgedeki ağaçların kesilmesi dikkat çekti.

Istrancalar’dan Sapanca’ya olan bölgedeki ekolojik alanın varlığını sürdürebilmesini savunan "Kuzey Ormanları Savunması" grubunun Twitter hesabından yayınlanan görüntüler, “İstanbul’da Samandıra sahra hastenesinin yapımına açıklandığı gibi önceden helikopter pisti olarak kullanılan askeri alanın bir kısmında değil, ormanın bir parçasını da içerisine alacak şekilde genişletilerek başlandı” denildi.



