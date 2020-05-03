İstanbul'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. İstanbul'un bir çok noktasında görülen yağışta şimşekler geceyi aydınlattı.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2020 Pazar, 09:06

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