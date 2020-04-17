İstanbul'da sosyal mesafe kuralına uyulmadı
Havaların ısınmasıyla birlikte Şirinevler’de sosyal mesafe sıfıra indi. Şirinevler Meydanı’ndaki kalabalığa polis ekipleri sık sık uyarılarda bulunsa da vatandaşlar uyarılara kulak asmadı.
Korona virüs salgınının yaşandığı bu günlerde havaların ısınmasıyla sosyal mesafe kuralına uymayanların sayısı arttı. Bu noktalardan biri de Bahçelievler Şirinevler Meydanı ve yürüyüş yolu oldu. Yüzlerce vatandaş sosyal mesafe kurallarının hiçbirine dikkat etmeden iç içe yürümeye ve alışveriş yapmaya devam etti. Meydanda bulunan polis ekipleri sık sık anons yapsa da vatandaşlar uyarıları dikkate almadı.
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