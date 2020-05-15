İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

15 Mayıs 2020 Cuma, 18:06

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yoğunluk mesai bitimi ile çift yönlü olarak artmaya başladı. İstanbul genelinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu uygulamasında Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Hasdal, Maslak, Zincirlikuyu ve TEM otoyolunda yoğunluk artmaya devam ediyor. İBB kameralarına yansıyan görüntülerde ana arterlerde trafik artmaya devam ediyor. Özellikle E-5 Edirne yönünde trafik Mecidiyeköy’den Avcılara kadar uzanıyor. Yer yer E-5’te de trafik duruyor.

Öte yandan TEM otoyolu Edirne istikametinde Maslak’tan itibaren trafik yoğunlaşmaya devam ediyor. Mahmutbey gişelerinde ise yine hem Atatürk Havalimanı hem de Edirne yönünde yoğunluklar zirve yapmış durumda.