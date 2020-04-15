İstanbul'da utandıran görüntüler! Uyarıları dinlemediler

15 Nisan 2020 Çarşamba, 12:29

Dünyayı saran koronavirüs tehdidine rağmen yasak olduğu halde dün akşam saatlerinde Avcılar sahili ve araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi bir türlü boşalmadı.Uzmanların ve yetkililerin salgının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla sürekli yaptıkları "Evde kal" çağrısına rağmen Avcılar'ın prestij noktalarından biri olarak kabul edilen Marmara Caddesi gün boyu dolup- taşıyor. İş yerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen buradaki süs havuzu ve banklarda oturanlar bir türlü kalkmak bilmiyor. Bunun yanı sıra gezintiye ve işleri için dışarı çıkanlar da eklenince caddedeki kalabalık gün boyu azalmıyor.

POLİS UYARISINA "O ANNEM" YANITI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri Marmara Caddesi'nin hemen yanındaki PTT Şubesi önünde uzayan işsizlik aylığı kuyruğunda sosyal mesafenin korunması için aralıksız uyarılarda bulunarak, kuyruk boyunca adeta 'Devriye görevi' yapıyor. Kuyrukta kızı ile bekleyen bir kadın 'Sosyal mesafe kuralına uyalım' uyarısı yapan polise, "O benim kızım" diye karşılık verince görevli "Olabilir bu kadar yakın durmamanız gerekir" dedi. Kuyruğun hemen yanından araçların geçtiği göz önüne alınarak caddeye bakan tarafına trafik konileri de yerleştirildi.







SAHİLDE SPOR VE YÜRÜYÜŞ YAPANLARA 'UYARI'

İstanbul Valiliği'nin geçen ayın sonlarında sahil şeridini spor ve yürüyüşe kapatma kararına rağmen buraya gelenler gün boyu eksik olmuyor. Şerit ile kapatılan Avcılar sahilindeki spor aletlerini kullanan ve birbirlerini cep telefonu ile görüntüleyen 3 kadın, DHA muhabiri tarafından görüntülenince hızla uzaklaştı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri, yürüyüş başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle sahile gelenleri kibarca uyararak, buradan uzaklaşmalarını istiyor. Bir görevlinin uyarısını yaptıktan sonra izin isteyerek onların fotoğraflarını çektiği, "Bir daha gelirseniz hakkınızda işlem yaparız" dediği görüldü. Sahile gelen iki kadını da durduran İBB zabıta memuru, buradaki kedilere yem verilebilmesi için Avcılar Veteriner Müdürlüğü'nden veya kaymakamlıktan izin kağıdı alınması gerektiğini söyledi.

BAKAN KOCA, ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada "Biz artık bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vakaya ulaştık. Önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini bekliyoruz. Araya yeniden bir dalga girmezse önümüzdeki dönemi beklediğimiz şekilde görmemiz mümkün olabilir. Bunun için önümüzdeki 1-2 haftanın önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.