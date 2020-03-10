İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı!
Bayrampaşa'da bir iş yerine uzun namlulu silahla yapılan saldırıda 3 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan iş yerine giren, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, uzun namlulu silahla 3 kişiyi yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri alacak meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi gözaltına alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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