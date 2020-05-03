İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi
İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi.
Fatih Topkapı’daki tarihi surlarda çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Topkapı'da Sulukule Caddesi üzerindeki tarihi surların bir kısmında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri, çökmenin yaşandığı alanın çevresine şerit çekti.
Belediye ekipleri, surlardan düşen taşları kaldırmak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Öğrenciyle diyaloğu konferansa damga vurdu!
- Uzmanından '7'nin üzerinde deprem ve tsunami' uyarısı
- Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi!
- İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi
- İstanbul'da korku dolu anlar! Binayı boşalttılar
- Aşı tutarsa yöre halkına 10 milyon TL'lik ek kazanç
- Yasak tanımadılar! Sokak ortasında böyle görüntülendiler
- Karadeniz'de gemilere eşlik eden yunuslar büyüledi
- Alanya'daki kaplumbağa vahşetinde önemli gelişme!
- Bodrum'da görüntülenmişti! Uzmanından açıklama geldi