İstanbullular akın etti! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf gecenin ilerleyen saatlerinde Bayrampaşa Sebze Hali'nde yoğunluğa neden oldu.
İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı genelge kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf Bayrampaşa’daki sebze ve meyve haline akın etti.
İş yeri ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gece yarısından itibaren hale gelenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
Bayrampaşa hal yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Alışveriş yapan vatandaşlar sebze ve meyvelerini el arabalarıyla araçlarına taşıdı.
“ARABAYI DIŞARI KOYDUK MALLARI TEK TEK TAŞIDIK”
Sebze haline gelen bir vatandaş, “Yenibosna’dan geldik. Sokağa çıkma yasağı için hazırlık yapıyoruz.” ifadelerini kullanırken, Şirinevler’den gelen bir başka vatandaş, “Hale geldik. Birkaç parça sebze eksiğimiz vardı onu aldık. Hale giriş yapamadık. Arabayı dışarı koyduk malları tek tek taşıdık” dedi.
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