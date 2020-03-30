İstanbul'un giriş ve çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

30 Mart 2020 Pazartesi, 20:43

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında TEM Kınalı ve Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi.

Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.

Silivri Kınalı Kavşağı'ndaki araçlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Araç içerisinde bekleyen sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.