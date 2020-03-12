İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti: Polis zor anlar yaşadı

12 Mart 2020 Perşembe, 11:32

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 34 PE 6799 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Cüneyt A.(46), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki kapalı kasa minibüse çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, otomobilin içerisindeki Cüneyt A.’nın kötü durumda olduğunu görünce yaralandığını sanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sızan sürücüde herhangi bir yara olmadığını fark etti.

SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Bunun üzerine sağlık ekipleri ve vatandaşlar ilk olarak sürücüyü, olağan dışı tavırlar sergilemesi ve konuşmaması üzerine alkollü sandı. Ancak olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirledi. Sürücü ekiplere tepki veremeyerek araç içerisinde bir kez daha sızdı ve kriz geçirdi. Polis ekipleri zaman zaman uyanan sürücüye alkol testi yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polis, esnafın getirdiği su ile Cüneyt A.’nın yüzünü yıkadı. Ardından da kolonya koklatarak ayıltmaya çalıştı.

POLİS SUYLA YÜZÜNÜ YIKAYIP KOLONYA KOKLATTI

Uyuşturucu madde kullandığını anlaşılan sürücü bir türlü kendine gelemeyince polis ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa alındı. Ambulansta güçlükle muayenesi yapılan sürücü alkollü çıkmadı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise araçta uyuşturucu madde araması yaptı.

"BÜYÜK İHTİMALLE UYUŞTURUCUYA BENZİYOR"

Olayla ilgili konuşan Rıza Ş., “Biz buradaydık geldi ve yoldaki araca çarptı. Koşarak geldik baktık, uyuşturucu mu aldı hasta mı oldu bilemiyoruz ama büyük ihtimalle uyuşturucuya benziyor. Kendinden geçmişti, ekipler de yardımcı olmak için baya zorlandı. Sonra ambulansa koyup götürdüler” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.