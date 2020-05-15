İşte gazeteci Barış Pehlivan’ın cezaevinde darp edilme anı

15 Mayıs 2020 Cuma, 13:09

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklanmasının ardından darp edildiğini açıklamıştı. yakın medyanın “yalancılıkla” suçladığı olayda, Barış Pehlivan’a uygulanan şiddete ilişkin kamera kayıtlarına ulaşıldı. Davanın iddianamesinde olaya ilişkin “dezenformasyon faaliyeti” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

KAMERA KAYITLARINA ULAŞILDI

Odatv, Barış Pehlivan’a bir gardiyan tarafından uygulanan darbın görüntülerine ulaştı.

Savcılığın “darp yok” dediği, hükümete yakın medyanın “yalancılıkla” suçladığı olayda, Barış Pehlivan’a uygulanan darp açık bir şekilde görülüyor.

Kamera kayıtlarında Pehlivan’ı darp eden gardiyanın, Pehlivan’ı Silivri Cezaevi’ne getiren kolluk görevlilerini cezaevinden çıkardıktan sonra odaya girdiği görülüyor.

Odada sandalyede oturan Pehlivan’ın arkasından yaklaşan gardiyan sol eliyle Pehlivan’ın sırtına vuruyor ve eğilerek ve diklenerek 1-2 saniye Pehlivan’a bir şeyler söylüyor.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, 6 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

Pehlivan, cezaevine kabul sırasında bir gardiyan tarafından darp edilmişti.

Barış Pehlivan ve avukatlarının konuyla ilgili suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada, savcılık “darp olmadığını” ileri sürerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Hükümete yakın medya, Pehlivan ve avukatları “yalancılıkla” suçlayarak savcılığın kararını manşetlerine taşıdılar.

Öyle ki Barış Pehlivan ile birlikte altı gazetecinin tutuklu yargılandığı 50 sayfalık iddianamede de savcılar darp olayının olmadığını öne sürerek, “dezenformasyon faaliyeti” şeklinde ifadeler kullanmıştı.