İşte ücretsiz maske alımı için izlenecek yol

TEB, ücretsiz maske hakkında video paylaştı. Videoda, ücretsiz maske teminine ilişkin izlenilecek yol anlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2020 Pazartesi, 15:04

Yurttaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın cep telefonlarına gönderdikleri mesajdaki kodu eczanelere bildirerek ücretsiz maske alabiliyor. Türk Eczacıları Birliği, eczanelerden maske teminine ilişkin yurttaşları bilgilendiren bir video yayınladı. Videoda maske teminine ilişin detaylı bilgiler yer alıyor. 




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