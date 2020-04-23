İstiklal Marşı bu kez balkon ve camlardan okundu

23 Nisan 2020 Perşembe, 21:08

Koronavirüs önlemleri kapsamında TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümünü yurttaşlar evlerinde kutladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 21:00’de herkesi hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okumaya davet etmişti.



Saat 21:00’i bulduğunda evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan yurttaşlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşı okudu.

4 DAKİKA ERDOĞAN BEKLENDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması bitmediği için Meclis'teki İstiklal Marşı töreni bekletildi, 21:04'te gerçekleştirildi. Yurttaşlar ise marşı 21:00'de evlerinden okudu.