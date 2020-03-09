İtalya'da çekilen görüntü Dünya gündemine oturdu ‘Kız kardeşim Korona’dan öldü, arkamdaki yatakta yatıyor’

09 Mart 2020 Pazartesi, 19:11

Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılırken, özellikle çok sayıda kişinin can verdiği Kuzey İtalya'da durum giderek daha fazla tehlikeli bir hâl alıyor. Napoli'den video paylaşan Luca Franzese isimli genç bir İtalyan, kız kardeşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Yüz bin izlenmeyi aşan videoda, İtalyan Franzese hiçbir yetkilinin dün akşamdan beri yardıma gelmediğini belirterek "Ben de ona suni teneffüs yapmıştım. Ne olur bana yardım edin" şeklinde konuştu.

Luca Franzese isimli İtalyan, Napoli’den paylaştığı videoda acilen yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek adres bilgilerini paylaştı.

“KIZ KARDEŞİM ÖLÜ YATIYOR”

Franzese çektiği vidoda, "Lütfen! Dün akşamdan beri bekliyorum. Kimse gelmiyor. Kimse yardım etmiyor. Kız kardeşim arkamdaki yatakta ölü yatıyor" ifadelerini kullandı.

Yardım için çırpınan Luca'nın arkasındaki yatakta da 47 yaşındaki kardeşi Teresa'nın cansız bedeni görülüyor.

“DÜN AKŞAMDAN BERİ YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM”

Son 24 saatte kız kardeşiyle birlikte evlerinde kendilerini karantinaya aldıklarını belirten Luca Franzese, ağlayarak şunları söyledi:

Kardeşim sara gibi belirtiler gösterdi. Birden ağırlaştı. Korona belirtileri vardı. Dün akşam öldü. Büyük ihtimalle de koronadan öldü.Tüm birimleri aradım, dün akşamdan beri yetkililerden yardım bekliyorum, bir telefon bekliyorum. Kimse aramıyor. İşte kardeşim bu yatakta ölü yatıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kimse gelmiyor. Kimse aramıyor. Kendimi karantinaya aldım. Bana da bulaşmıştır. Çünkü onu hayata döndürmek için suni teneffüs yaptım. Kız kardeşim risk grubundaydı. Doktor öyle demişti. Beni koruyun, bana yardım edin.

VİRÜS EN ÇOK İTALYA’YI VURDU

Koronavirüs en çok Avrupa'nın kalbindeki İtalya'yı vurdu. İtalya'da başta Venedik ve Milano olmak üzere birçok kentte karantina kararı alınırken, ülkenin turizmi dibe çöktü.

Ülkede ölü sayısı sadece bir günde 366’ya fırladı.