İtalya'da yaşayan Merve Hasman ağlayarak anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın!
Nurettin Hasman’ın İtalya’da yaşayan kızı Merve Hasman Salvatori sosyal medyadan bir video yayınlayarak koronavirüs yüzünden İtalya'da neler yaşadığını anlattı. Merve Hasman, “Bizim yaptığımız hataları yapmayın. Lütfen evde kalın.” dedi.
Video Haberler
- Ağlayarak anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın!
- Polis, karantinadaki yolcuyu götürdü
- Video konferans yoluyla kriz masasını topladı
- Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması
- Harbiye'de Atatürk'e büyük saygısızlık
- Maskeyle ve davetsiz nikah kıydırdılar
- Antalya'da kar yağışı altındayken görüntülendiler
- İşte koronavirüs çantasında olması gerekenler
- Karantinadaki hacılar ile polis arasında arbede çıktı!
- Ahmet Çakar'dan skandal koronavirüs açıklaması!