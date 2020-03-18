İtalya'da yaşayan Merve Hasman ağlayarak anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın!

Nurettin Hasman’ın İtalya’da yaşayan kızı Merve Hasman Salvatori sosyal medyadan bir video yayınlayarak koronavirüs yüzünden İtalya'da neler yaşadığını anlattı. Merve Hasman, “Bizim yaptığımız hataları yapmayın. Lütfen evde kalın.” dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2020 Çarşamba, 09:08


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