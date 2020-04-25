İtalya’daki sağlık emekçileri kurtuluşu 'Ciao Bella' ile kutladılar

25 Nisan 2020 Cumartesi, 21:47

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı İtalya'da İtalyan yurttaşlar, öğleden sonra evlerinin balkon, teras ve pencerelerine çıkarak Nazi işgaline direnişte büyük rol oynayan partizanların marşı olarak da bilinen 'Ciao Bella' adlı İtalyan halk şarkısını söyledi.

Salgın önlemleri çerçevesinde toplu etkinliklerin yasak olduğu ülkede, 25 Nisan'da her zaman yapılan devlet töreninin aksine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, sabah saatlerinde tek başına başkentin merkezindeki Vittorio Emanuele II Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. İtalya Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'Frecce-tricolori' de öğleden sonra anıt üzerinden alçak selamlama uçuşu yaparak başkent semalarını İtalyan bayrağının renklerine boyadı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, Kurtuluş Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 25 Nisan’ın demokrasi deneyimlerinin temeli olduğunu, İtalyan halkının birliğinin bu salgın sonrasında ayağa kalkışta ana unsur olacağını belirtti.