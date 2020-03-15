İtalyan tenordan şehre serenat

15 Mart 2020 Pazar, 17:57

İtalya'da neredeyse tüm ülke karantina altına alınınca İtalyanlar balkonlara çıktı, hep bir ağızdan şarkılar söylemeye başladı. Tenor Maurizio Marchini de evinin balkonundan söylediği arya ile tüm şehre serenat yaptı.

Tenorun aryayı söylediği anlar amatör kamerayla kayedildi. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı.