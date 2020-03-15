İtalyan tenordan şehre serenat
İtalya'da neredeyse tüm ülke karantina altına alınınca İtalyanlar balkonlara çıktı, hep bir ağızdan şarkılar söylemeye başladı. Tenor Maurizio Marchini de evinin balkonundan söylediği arya ile tüm İtalya'ya serenat yaptı.
İtalya'da neredeyse tüm ülke karantina altına alınınca İtalyanlar balkonlara çıktı, hep bir ağızdan şarkılar söylemeye başladı. Tenor Maurizio Marchini de evinin balkonundan söylediği arya ile tüm şehre serenat yaptı.
Tenorun aryayı söylediği anlar amatör kamerayla kayedildi. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı.
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