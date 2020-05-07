İYİ Partili Türkkan'dan sert sözler: 'Pişkinlikle geçiştirilecek bir durum değil'

07 Mayıs 2020 Perşembe, 14:29

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan şunları söyledi:

"Dışarıdan aldığımız buğdayın tonuna 245 dolar öderken, hükumet düne kadar Türk çiftçisine 192 doları reva görüyordu. Salgın döneminde her bir karış toprağı vatandaşımız eksin diyenler ithal edemeyecekleri gerçeğini gördükleri için buğdayda ton başına fiyatı 230 dolara çıkardılar. Ancak hala Türk çiftçisi hükumetin gözünde yabancı çiftçiler kadar değer görmüyor. Görmediği gibi sulama, tohum, mazot, gübre fiyatları gibi artan masrafların altında ezilmeye devam ediyor.

Tarımsal üretimde açıklanan destek miktarları, destek olmaktan çok sadakadır. Hiçbir şekilde tarımsal üretime özendirecek cezbedici yanı yoktur. Hükumet köylüyü toprağa küstürmüş, kaderine terk etmiştir. Kendi köylüsünü, çiftçisini doyuramayan bir ülke milletini hiç doyuramaz.

Tarımdaki tek sorun bu da değil. Üretimi değil ithalatı teşvik eden tarım politikaları yüzünden kendi vatandaşımızı doyuramama tehlikesiyle karşı karşıyayız.

İthalatı giderek arttırdığımız Rusya salgın sebebiyle buğday ve diğer hububatların ihracatı yasakladı. Bu ne demek biliyor musunuz? 3 ay ithal edemezsek açlığa ve kıtlığa mahkumuz demek. Ekmek yoksa makarna yesinler pişkinliğiyle geçiştirilecek bir durum değil bu. Üstelik 80 milyon insanı doyuracak döviz kaynaklarımız da yok.

Koronavirüs bırakın bilmem kaç dönüm tarlayı, bir karış toprağın bile değerini göstermiş, ekilmesini zorunlu kılmıştır. Salgın, Türk çiftçisini hak ettiği noktaya taşımak için de bir dönüm noktasıdır. Kendi kendini doyurabilen bir ülke olmanın değerini göstermiştir. Ama iktidar gözü kulağı dünyaya kapalı, nasıl olsa ithal ederim kafasındadır." ifadelerini kullandı.