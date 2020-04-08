İzolasyon altında kalması gereken yurttaşlar izlenebilecek
Kovid-19 tedbirleri kapsamında izolasyon kuralının sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Pandemi İzolasyon Takip Projesi" geliştirildi
Geliştirilen İzolasyon Takip Sistemi kapsamında, evde izolasyon altında kalması gereken yurttaşların bulunduğu yeri terketmesi durumunda bakanlık tarafından kısa mesajla uyarılacak veya aranacak. Yapılan uyarıyı dinlemeyen veya ihlal edenlere ise yetkililer tarafından müdahale edilip, yaptırım uygulanacak. Yeni uygulama gereği yol kontrol yetkilileri, kişiyi kontrol edip, izolasyon ihlali yapıp yapmadığını tespit edebilecek.
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