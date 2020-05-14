Japon kızdan Pir Sultan Abdal türküsü

Japon bir kız evinden verdiği saz eşliğindeki konseri videoyla kayda aldı. O anları sosyal medyadan paylaşan genç kız saz eşliğinde Pir Sultan Abdal'a ait "Açılsın kapılar Şah'a gidelim" türküsünü seslendirdi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören klibe binlerce beğeni yağdı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2020 Perşembe, 09:05

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